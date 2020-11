Procédures de rajeunissement du visage

Saint Thomas d’Aquin a dit que « tout ce qui plaît aux sens est beau » ; pour Henrik Ibsen « La beauté est l’accord entre le contenu et la forme » et plus récemment Felipe Coiffman déclare : « Nous entendons par beauté la proportion, l’harmonie et l’équilibre des formes ». Bien qu’il n’y ait pas de concept unique et quantifiable de la beauté, il est facile de voir quand un visage est beau et quand il en est loin.

Selon l’OMS, «la santé est un état de bien-être physique, mental et social complet, et pas seulement l’absence de maladies ou de maladies ». La beauté représente un désir légitime pour les hommes et les femmes de tous âges. Au-delà de la vanité, les soins personnels sont l’un des aspects qui génèrent ce bien-être caractéristique de la santé en tant que concept.

Il existe des facteurs qui ralentissent le processus de vieillissement de la peau

1- Évitez toute exposition au soleil entre 10 h et 16 h.

2- Ne pas fumer

3- Dormez au moins 6 heures par jour.

4- Consommation modérée de boissons alcoolisées.

5- Consommez moins d’aliments transformés (grains entiers), préférez les aliments cuits ou grillés, mangez des fruits et légumes, mangez au moins 2 L d’eau par jour.

6- Faites de l’exercice au moins 4 fois par semaine.

7- Utilisez un écran solaire, une crème hydratante et faites une bonne hygiène.

Le maintien d’une apparence faciale saine et rajeunie contribue également positivement à la qualité de vie. Les interventions et chirurgies esthétiques du visage de plus en plus accessible font désormais partie des habitudes de ceux qui cherchent à se sentir bien dans leur peau et leur apparence faciale.

Les principaux signes du vieillissement du visage sont

1- Apparence des rides : statiques et dynamiques.

2- Altérations structurelles causées par la perte de volume du visage

3- Altérations de la qualité globale de la peau

Il est recommandé d’initier précocement des actions préventives, évitant ainsi une détérioration avancée qui implique des traitements étendus et coûteux. Les signes de vieillissement les plus marqués sont difficiles à gérer et moins importants en termes d’esthétique faciale.

Parmi ces actions préventives figurent les applications de la toxine botulique, dont la marque la plus connue est le Botox. Il est appliqué en injectant de petites quantités dans les fibres musculaires à traiter. Cela produit un effet relaxant sur les muscles, utilisé principalement dans le tiers supérieur du visage pour traiter les rides horizontales sur le front, les rides verticales des sourcils et aussi les pattes d’oie. Son effet est temporaire et la durée est d’environ 4 mois, atteignant 6 mois dans le meilleur des cas. Les soins à prendre dans les 24 heures qui suivent son application sont: éviter le maquillage sur le visage, le sauna, le bain avec douche chaude ou tout facteur favorisant la vasodilatation et la migration du produit vers les zones indésirables.

Les charges faciales d’acide hyaluronique réticulé sont largement utilisées. C’est un polymère polysaccharidique qui fait normalement partie du derme humain. La nature hydrophile de l’acide hyaluronique joue un rôle clé dans la régulation et le maintien de l’hydratation des tissus. Son application est très inoffensive et en toute sécurité entre les mains d’un professionnel expérimenté dans le domaine. Ils sont injectés sous forme d’aiguille ou de canule fine à des points bien identifiés connus sous le nom de codes MD. Ils sont utilisés pour traiter les rides non dynamiques telles que le pli nasogénien ou celui de la marionnette, les zones en perte de volume telles que le front, les pommettes, les joues, le menton. La rhinomodélisation est une autre procédure réalisée avec ce polysaccharide.

Ces traitements sont également disponibles pour les hommes qui manifestent le désir de se sentir bien dans leur apparence. Une autre motivation qui conduit à la recherche de soins, est en correspondance avec la compétitivité du marché, un visage reposé, une apparence juvénile et une estime de soi adéquate se traduisent par une plus grande réussite au travail et dans la vie sociale.

L’équipe des chirurgiens évalue le visage dans son ensemble pour atteindre une plus grande portée de traitement en ce qui concerne le rajeunissement du visage. Pour cela, un plan est créé qui respecte les unités esthétiques du visage et les particularités de chaque patient. Avec des techniques et des produits de technologie de pointe, il permet d’obtenir des résultats personnalisés, toujours très naturellement, évitant ainsi la stigmatisation du visage opéré ou traité.