Où acheter du vin en ligne ?

Si certains en doutaient à ses débuts, la vente du vin en ligne connaît un succès fulgurant aujourd’hui. En effet, il est possible de trouver sur internet des marchands qui proposent les meilleurs vins à des prix exceptionnels. La croissance annuelle de ce marché est estimée à 30 %, soit un chiffre d’affaires de 400 millions d’euros. L’étude e-Performance Barometer 2013 a même conclu que 5 % des transactions portant sur le vin se font maintenant par internet.

Puisque vous savez maintenant qu’il est possible d’acheter du vin en ligne, découvrez les bonnes références.

Les cavistes en ligne

Les cavistes en ligne, comme ceux que vous trouverez ici , vous proposent les meilleurs vins. C’est une tendance qui se développe de plus en plus, surtout auprès des personnes qui recherchent des vins de qualité. Si vous vous demandez si c’est une bonne idée d’acheter votre vin chez un caviste en ligne, sachez que la réponse est affirmative. D’ailleurs, plusieurs arguments viennent justifier cette réponse :

Faire des découvertes : l’achat de vin en ligne vous permet de faire des découvertes, mais aussi d’en apprendre plus sur les nouveaux crus. Que vous soyez amateur de vins de France ou d’ailleurs, vous allez être servis.

Faire de bonnes affaires : la comparaison des prix est plus facile sur internet. Ainsi, vous pourrez acheter le vin de votre choix au meilleur prix. Plusieurs cavistes en ligne proposent des réductions sur leurs vins.

Avoir des conseils : vous ne savez pas comment accorder les mets et les vins ? Plus de panique, car certains cavistes en ligne vous offrent ces précieux conseils gratuitement.

Meilleures références pour découvrir les vins du monde

Ce ne sont pas les sites de vente en ligne de vins qui manquent. C’est le cas d’Amazon, qui dispose d’une rubrique spécialement dédiée à l’achat du vin. Toutefois, pour être sûr de n’avoir que les meilleurs vins du monde à votre table ou dans la cave, voici quelques autres références.

Vinatis

Le Salon international de vin de Bordeaux l’a gratifié deux fois du titre du meilleur site français de vente de vins sur internet. Vous comprenez donc que vous pourrez y trouver tous les vins dont vous rêvez. Les prix pratiqués sont très intéressants.

Vin Malin

Vous n’aurez que l’embarras du choix entre les 1 000 vins que propose cette enseigne. Une fois votre commande passée, elle peut vous être livrée dans un délai de 48 heures.

Twil

La particularité de ce site est qu’il permet de passer la commande des vins auprès du producteur, sans aucun intermédiaire. La plateforme simplifie encore plus les choses, car il suffit de scanner l’étiquette du vin choisi, pour en lancer la commande.

Commander du vin en ligne : une bonne option

Il n’y a que des avantages en ce qui concerne l’achat de vin en ligne. Entre autres, cela vous permet d’accéder à une information détaillée sur le vin et tous ses composants. Bien entendu, cette prestation peut varier d’un site à un autre. Les fins connaisseurs aimeront certainement en savoir un peu plus sur la technologie utilisée, le terroir, etc. De plus, acheter le vin en ligne permet de vivre et de partager différentes expériences vinicoles.