‘Une sale Habitude’ : un polar théâtral de F. Villemaud – 16 > 19 mai @ Espace Noriac (Limoges – 87)

Connu pour la sobre pertinence, la qualité d’intrigue et la noirceur de ses histoires, l’auteur et metteur en scène Franck Villemaud (Palissade) (photo) propose à ce public féru des histoires jouées en vrai une nouvelle expérience polaristique.

–

Elle se déroulera dans le bel Espace Jules Noriac de Limoges (87), dans une production encadrée par La Cie Untel et Celui-là. Quelques détails ci-dessous.

COMMUNICATION OFFICIELLE :

Source : Page FB event

La Cie Untel et Celui-là présente :



Une sale Habitude

Un polar théâtral de Franck Villemaud

du 16 au 19 mai 2018, à 20h30

@ Espace Jules-Noriac – Limoges

La fille de Paul Jones a disparu il y a bientôt 10 ans.

Persuadé qu’elle a été kidnappée et qu’elle est toujours vivante, Paul mène une vie de reclus chez lui, ponctuée par les souvenirs de sa fille et les visites de Eddy Decoy, un flic désabusé qui a décidé de continuer les recherches après l’abandon de l’enquête et avec qui Paul lie peu à peu amitié.

Avec : Johanna Eylier, Bernard Loux, Mikaël Szymurski, Jérôme Laguzet et Franck Villemaud

Mise en scène : Denis Paroton et Franck Villemaud

Lumières : Fernando Lopes-Fadigas

Son : Pierre Jandaud

> DETAILS CONDITIONS D’ACCES :

– Entrées : 8€ / 5€ (étudiants et groupes) / 1€ (chômeurs)

– Durée : 1h20

– Contact / réservations : 06 72 61 59 15 / fr.villemaud@gmail.com

> FB EVENT

Be Sociable, Share!