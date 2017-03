Throbbing Gristle : campagne de rééditions

Mute et Throbbing Gristle ont renouvelé leur partenariat, et la diffusion du son du groupe expé culte va prendre un nouvel essor dans le moyen terme. Elle est désormais planifiée par les deux interlocuteurs via les réseaux streaming officiels, la parution de coffrets spéciaux étant elle aussi programmée.

Les sources streaming verront le jour au cours des trois années prochaines, en même temps que de nouvelles éditions physiques des albums. Des éditions coffrets comprendront quant à elles de l’imagerie et des sources sonore inédites.

De leur côté les ex-TG Chris Carter et Cosey Fanni Tutti s’activent en mode solo : le premier sortira un nouvel opus à l’automne 2017, quand la dame prévoit de publier une autobiographie intitulée Art Sex Music (couverture ci-dessous). Cette dernière surgira le 6 avril 2017.

Be Sociable, Share!