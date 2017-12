Soror Dolorosa : reconfiguration programmée

Un nouveau chapitre semble s’ouvrir dans l’existence du projet néogothique français Soror Dolorosa : à peine l’annonce faite de leur départ par trois membres sur cinq – à savoir Franck, Nicolas et David-Alexandre -, les cofondateurs Hervé et Andy Julia confirment qu’ils maintiennent le cap et prennent en charge le futur du projet.

Le binôme travaille actuellement à la refondation du line-up, avec en ligne de mire une nouvelle production live. Un retour scénique au printemps 2018 paraît probable.

