Sonic Area : Eternalism, une collection LP

Les précommandes sont ouvertes pour cette nouvelle – ou presque ! – collection sonore glacée signée Sonic Area : elle est intitulée Eternalism et arrive en édition vinyle très limité, autrement dit à 200 exemplaires, ainsi qu’en format digital.

Avis aux collectionneurs de belles choses. C’est le premier format LP pour Sonic Area, conçu sous la forme d’une compilation de faits marquants, et agrémentée d’un inédit et d’un live exclusifs.

Sortie le 18 juin 2018

Précommandes vinyle ici.

Précommandes digital là.



Eternalism – Tracklisting

1. Les Jardins suspendus 03:45

2. Le Mur des Sons

3. Les Caresses de Serpents

4. One more unto the Breach dear Friends

5. Dancing with Clouds

6. The Soul of a Robot

7. Black snow and blue Mint

8. Make a Wish (live @ Strasbourg Auditorium)

Morceaux 1 & 2 issus de l’album Insensé – 2004

Morceau 3 issu de l’album Explore – 2007

Morceau 4 issu de l’album Music For Ghosts – 2012

Morceaux 5 & 6 issus de l’album Eyes in the Sky – 2016

Morceau 7 : exclusif

Morceau 8 : exclusif – version live

> SONIC AREA ONLINE

– Facebook

