Rendez-vous – Clip pour « Double Zero »

Nous avions été séduits par les deux premiers EP de Rendez-Vous. Leur rock wave, se teintait de cold sur les titres les plus synthétiques, renvoyant aux belles heures de la fin des années 80. Leurs clips avaient aussi choisi d’aguicher le spectateur, donnant au groupe un positionnement au monde un rien misanthrope.

Le nouveau film se brouille avec les épileptiques. Il joue du couteau acéré et scintille de bijoux. Entre le Ionesco de La Leçon et le clip « Birthday » des Thugs, les plans de barbaque, organes, cellules et viscères, éruption solaire, viande hachée et visages grimaçants se succèdent. La musique pousse la voix dans des retranchements plus hardcore. Comme si Sloy avait grandi à New York.

Au final, c’est bien du Rendez-Vous, bagarreur et racé. Ce morceau suggestif sur l’amour, la haine, l’emprise et les explosions mentales annonce la sortie de leur premier album à l’automne chez Crybaby, Artefact et Wedge.

Miam.

http://www.rendezvousrendezvous.com/

https://www.facebook.com/rendezvousrendezvous

