Jean-Louis Costes : avalanche de news !

Tout d’abord, pour fêter l’automne qui arrive, Costes repart en performance avec un spectacle intitulé « Kiss from Paris » aux dates ci-dessous :

– jeudi 7 septembre : AMIENS, Accueil froid

– vendredi 8 septembre : BRUXELLES, Magasin 4

– samedi 16 septembre : AMSTERDAM, Vondelbunker

– dimanche 17 septembre : AMSTERDAM, OCCI

– lundi 18 septembre : DORDRECHT, Centrum voor Labiele Media

Histoire de s’amuser, discuter à l’apéro, voici des vidéos (nouvelles et plus anciennes) sur sa chaine youtube. Que des bons titres et du visuel à se pâmer.

– Crever au fond du Jardin, FILM 2017

– Plastic & Magic, Opéra pour enfants 2017

– Merci à Celle, CLIP 1990

– Belle et cruelle, CLIP 1990

– Enfant de Pute, CLIP 1990

– Sorcier blanc, FILM 1998

Enfin, les fans de cet artiste multi-facettes iront se délecter de ses NOUVEAUX DESSINS ( 40 euros, port compris )

