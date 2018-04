Ghost : « Rats » (vidéo) & nouvel album Prequelle début juin

Si vous êtes d’une humeur de gourmet, allez donc voir le nouveau clip de Ghost, projet mené d’une main de fer par le superviseur général Tobias Forge.

–

Ce son heavy et vintage rassurera un certain nombre sur la capacité du nouveau line-up à coucher de nouveaux tubes (et à faire danser les filles). Incarnation actuelle du leadership : Cardinal Copia.

Le groupe suédois annonce en même la sortie de son quatrième album, Prequelle, le 1er juin 2018 sur Spinefarm/Loma Vista Recordings (distribution française : Caroline Int.). Parmi les thématiques croisées sur Prequelle : la peste, l’Apocalypse et diverses périodes historiques.

Ce nouvel opus succèdera à Meliora et sortira sous divers formats génériques : CD « Mintpak », vinyle & digital.

Une version CD cristal sortira en édition limitée, avec un livret orné d’une couverture 3D lenticulaire. Cette version comprendra deux titres bonus.

Une autre version vinyle doré Deluxe se présentera sous pochette épaisse et inclura les deux titres supplémentaires sur un 45 tours, ainsi qu’un item exclusif de plus (un poster).

Enfin, trois éditions limitées vinyle clair marbré seront disponibles en diverses versions : rouge, noir, argent.

Et le groupe, évidemment, de revenir sur scène.

Prochaines apparitions de Ghost en France :

– le 15 juin au Download Paris – Brétigny sur Orge (B.A. 217),

– le 5 août à la « Hard Rock Session » de La Foire aux Vins – Colmar



Prequelle – tracklisting :

01. Ashes

02. Rats

03. Faith

04. See the Light

05. Miasma

06. Dance Macabre

07. Pro Memoria

08. Witch Image

09. Helvetesfonster

10. Life Eternal

(Photo : Mikael Eriksson)

