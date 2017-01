France de Griessen : deux titres en avant-première

Quelques mots envoyés par France de Griessen, avec notes et images, c’est un cadeau de début d’année !

En un peu moins de huit minutes, découvrez les titres « Orpheon » et « Witchy Song ». Ce sont deux plans-séquence dans lesquels la caméra frôle les musiciens et la chanteuse, la lumière accentue le clair obscur musical (guitare acoustique et éclairs électriques), le haut en dentelle de France jouant l’opposition avec la légère barbe de Shanka. Rien n’est perdu de la justesse émotionnelle, notamment sur cette chanson de sorcière qui sonne si Patti Smith dans l’intention ; un temps fort du disque à venir.

« J’ai quelque chose de très spécial à vous offrir aujourd’hui : deux titres de mon album à venir (que vous n’avez donc jamais entendu !) en live et en vidéo !Le film a été réalisé à Paris aux Studios Luna Rossa par Julien Perrin pour FenderCe disque à venir à été réalisé par Jamie Candiloro (Courtney Love, REM, Ryan Adams, Willie Nelson…) à Los Angeles. Ce fut une expérience riche et particulière, puisque j’ai tout fait seule en studio avec Jamie !Ce que j’ai voulu faire ? Une approche personnelle et très rock de la musique folk, une sorte de pont entre Violeta Parra et PJ Harvey, une forme de folk-rock intense et poétique, avec un fort aspect hypnotique, sorcier, de la musique, que l’on trouve chez certains artistes de blues notamment.

Lorsque Fender m’a proposé de réaliser ce film, j’ai eu envie de jouer les titres avec les musiciens qui m’accompagnent sur la route : Shanka et Abel Croze.

Et maintenant, sans plus attendre je vous invite à regarder et écouter !