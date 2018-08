Wire : projets studio et documentaire

Que de projets ! Les vétérans post-punk font tout sauf désarmer.

Wire annonce officiellement son intention de démarrer le travail sur un dix-septième album : le groupe devrait entrer en studio le mois prochain pour démarrer les prises, pour un successeur à Silver/Lead dont la sortie n’est pas prévue avant 2020.

Pour autant, Wire ne suspend nullement son activité live. Une tournée est planifiée en octobre 2018. D’autres dates seront programmées en 2019, mais a priori ni au Royaume-Uni ni sur le sol américain, qui devront attendre deux ans avant de revoir Wire sur les planches.

Le groupe se lance aussi dans la réalisation d’un film autobiographique : « un film sur Wire par Wire », dans leurs propres termes : « Il existe tant de mauvais documentaires sur la musique, que l’idée se défend de faire quelque chose de plus harmonieux avec la réalité de Wire, passée et présente. »

Le groupe, par un financement assuré par son propre label Pink Flag, espère créer un court-métrage qui pourra être utilisé pour susciter des levées de fonds supplémentaires qui, elles, permettront d’aboutir le projet dans son entier : « Bien que nous sachions être en mesure de trouver des investisseurs dans ce projet, il se peut que notre propre base de fans sera intéressée, et l’idée serait de monter une campagne Kickstarter. »

Premiers tournages le mois prochain, avec un travail qui, derrière, pourrait s’étaler sur les deux prochaines années.

