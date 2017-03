William Faith annonce la fin de la production du prochain album d’Autumn

C’est fait.

William Faith, membre historique de Christian Death, Wreckage ou encore Shadow Project, mais aussi cofondateur de Faith & The Muse avec Monica Richards (ex-Strange Boutique), poursuit des activités de DJ et de producteur. Il vient d’annoncer la fin de la production du prochain album des estimables Américains Autumn, dont le premier album éthéré et puissamment suggestif The Haunting Tree, sorti sur Tess Records, avait marqué nos années 1990.

L’ambiance semble avoir été très positive, Faith se réjouissant d’avoir renoué avec le trio une relation artistique « de passion et de précision », après la toute première en sa compagnie. C’était il y a vingt-et un ans.

