Wayne Hussey (The Mission) + James Bacon : bande originale pour le théâtre

Le leader de The Mission, Wayne Hussey, a récemment composé, enregistré et produit en compagnie de James Bacon une musique originale pour As Irmãs Siamesas, pièce de théâtre brésilienne primée et actuellement présentée au Teatro Aliança Francesa de São Paulo. Un nombre strictement limité de CD est en vente au théâtre à chaque représentation. Mais il fallait s’y attendre : les personnes allant voir la pièce ne pouvaient rester les seules intéressées par cette bande originale. Le monde est vaste, et le web propage. Dès lors, les demandes de fans de Mission concernant la mise à disposition de la bande originale à une échelle plus vaste ont été entendues le MWIS (Mission World Information Service). La structure opérera donc en publiant fin novembre un format CD spécial, et ce pour une période strictement limitée.

–

Depuis minuit le mercredi 31 octobre (nuit d’Halloween) jusqu’au vendredi 30 novembre à minuit, vous avez la possibilité de commander l’album. Eyes Wide Shut Recordings, label de Wayne, publiera cette version de la bande originale. Elle sera numérotée et signée par lui-même et James (avis aux fans).

UNE VERSION ETENDUE

Cette publication en format CD comprend 14 compositions originales écrites par Hussey pour illustrer la pièce, dont certaines ne sont pas utilisée sur scène. C’est une partie de la production qui n’est pas incluse au CD rendu disponible au théâtre, ce qui donnera forcément une valeur particulière à l’objet.

La version de l’album diffusé par le biais du MWIS contiendra donc plus d’une heure de musique – accompagnement décrit par le MWIS comme « parfait pour les doux dimanches matins à l’heure d’une lecture de journal ou de votre livre favori, ou pour une soirée tranquille blottie sur le canapé avec un verre de vin et un être cher. Comme Wayne le décrit lui-même, ‘c’est une musique qui ne cherche pas à attirer l’attention de l’auditeur, voire à l’exiger’. »

Wayne a écrit la musique sur une période de deux mois à l’été dernier pour un trio composé de lui-même à la guitare classique, avec piano et violon joués respectivement par James Bacon et David Milsom. Cette version de l’album ne sera plus jamais disponible sur CD après le 30 novembre à minuit. Bien que le MWIS ne puisse garantir la livraison avant Noël aux quatre coins du monde, le service enverra les commandes à partir du 1er décembre. Elles devraient donc parvenir à la plupart des destinations avant le 25 décembre.

Commandes possibles ici.

Quelques mots de Wayne sur le projet, parus dans dans une publication antérieure sur la page FB du groupe, et qui confirment la dimension illustrative et accompagnatrice de cette bande originale :

« Je n’ai jamais caché avoirs l’ambition de composer et enregistrer pour le cinéma. Malheureusement, et pour une multitude de raisons, je n’ai jamais eu l’occasion de le faire. C’est donc à bras ouverts que j’ai récemment accepté une invitation à écrire de la musique pour une pièce de théâtre. As Irmãs Siamesas est une pièce brésilienne originellement écrite par José Rubens Siqueira. Cette version [de la pièce] est dirigée par mon bon ami Sébastien Brottet-Michel, acteur français qui collabore avec le célèbre Théâtre du Soleil parisien. Le fait que ma femme, Cinthya, soit l’une des deux actrices de cette pièce féminine, l’autre étant Nara Marques, est peut-être ce qui m’a offert le poste. Un petit népotisme n’a jamais fait de mal à personne.

Le brief était… bref. Après une conversation avec Sébastien, nous avons décidé que la musique serait lente – aucun tempo ne dépasse 70 bpm – ouverte et avec beaucoup d’espace, souple, non sentimental. Une musique qui ne dicte pas la manière dont le public doit réagir et ressentir le dialogue et les actions sur scène, mais qui interagit avec les acteurs de manière discrète.

Nous avons parlé de la mise en scène comme étant intemporelle et sans lieu, [d’ambiance] rurale plutôt qu’urbaine. Je voulais éviter d’utiliser des instruments modernes, qui nécessitaient de l’électricité (…). Je pensais à des instruments acoustiques sans âge, piano, violon et guitare classique, que l’on pourrait trouver dans tous ces foyers où il incombe aux familles de se divertir plutôt que de passer leur temps devant la télévision, la radio ou, de nos jours, l’Internet. Ces instruments sont devenus ma palette sonore exclusive pour ce projet. Des couleurs en sourdine, si vous voulez.

Ce fut un processus d’apprentissage et une discipline formidables pour moi, en tant que musicien, que de composer et faire de la musique qui ne cherche pas, ne requiert pas l’attention des auditeurs. En collaboration avec le brillant pianiste anglais James Bacon et le violoniste renommé David Milsom, nous avons créé une série d’adagios qui, bien qu’ils se trouvent à un million d’années-lumière de la musique que j’ai l’habitude de créer, nous rendent très fiers. »

Tracklisting :

01. As Irmãs Siamesas (Tema Principal) / The Siamese Sisters (Main Theme)

02. Lembrança / Souvenir

03. Confissão / Confession

04. Gêmeas Entrelaçadas (variações I-IV) / Twins Entwined (Variations I-IV)

05. As Irmãs Siamesas (com viola) / The Siamese Sisters (With Guitar)

06. A Saudade De Marta / The Yearning Of Marta

07. Tense / Tension

08. Reconciliação / Reconciliation

09. Tesouro / Trove

10. Pôr Do Sol / Sunset

11. Prólogo – Epílogo / Prologue – Epilogue

12. As Irmãs Siamesas (Estendida) / The Siamese Sisters (Extended)

13. Nascer Do Sol / Sunrise

14. A Canção Das Cigarras / The Song Of The Cicadas

> AS IRMÃS SIAMESAS SOUNDTRACK

– Précommandes / preorder

Be Sociable, Share!