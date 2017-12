Warrel Dane (Sanctuary, Nevermore) est décédé

Le chanteur Warrel Dane est décédé ce mercredi 13 décembre à São Paulo, au Brésil.

Le musicien américain, qui était en train de fabriquer son deuxième album solo, a eu une crise cardiaque pendant la nuit. Il n’a pu être réanimé.

Le guitariste Johnny Moraes, qui était membre du groupe solo de Dane, était avec le chanteur vers minuit quand Warrel a commencé à se sentir mal.

« Il est mort dans la nuit » a déclaré Moraes. « Il était dans l’appartement où il restait pendant l’enregistrement de l’album quand c’est arrivé. Il lui a été donné un massage cardiaque et nous avons appelé le service de soins d’urgences mobile (Samu), qui est arrivé très vite. Mais quand ils sont entrés, il était déjà parti. »

Selon Moraes, Dane avait des antécédents de toxicomanie et rencontrait divers problèmes de santé. « Son état était déjà très fragile du fait d’un diabète et de problèmes d’alcoolisme (…). Il était déjà confronté à de nombreux problèmes de santé. »

Les parties instrumentales du successeur du premier album solo de Dane, sorti en 2008, étaient presque terminées et Warrel avait commencé à poser ses voix peu de temps avant sa mort. Les musiciens du groupe espèrent terminer l’album avec des chanteurs invités, de manière à rendre à Warrel un hommage à titre posthume, mais aucune décision définitive n’a encore été prise à ce sujet.





