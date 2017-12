Waiting For Words : nouveau single le 19/12/2017

Noël approche, et voici un cadeau signé Waiting For Words. Ils le font exprès, pas possible autrement.

Le projet synth-pop français présentera en effet un nouveau single le 19 décembre prochain. Il s’intitulera « Have we lost it all » et est issu du prochain et huitième album studio Egocracy. Plus de détails à ce sujet prochainement, pour une sortie annoncée sur Foundry Records.

Le clip réalisé pour ce single sera signé Raphaël Duvernay, qui avait oeuvré, déjà sur « Cause I do believe ».

> PRECOMMANDES ALBUM

NB : CD Bonus exclusif et bonus digitaux sont offerts par le groupe tout au long de la campagne de préfinancement.

