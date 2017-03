Visage : best of en format k7

Le vintage revient dur.

Parmi toutes les sorties anthologiques et commémoratives parues autour de Visage ces derniers temps, un nouveau support naît avec la version k7 du best of Wild Life : une série limitée en supports colorés. Un item réservé donc aux amateurs d’objets physiques et de formats anciens, et qui possèdent encore le walkman d’antan (si vous ne trouvez rien au grenier, demandez à grand-mère).

Les cassettes éditées pour l’occasion ont une durée totale de cent minutes et comprendront une vingtaine de morceaux, dont quatre remixes exclusifs et versions non disponibles par ailleurs.

Les emballages plastiques existent en couleurs pailletées/brillantes or, rouge et bleu. Six cassettes maximum pourront être envoyées par personne précommandant, chacune bénéficiant d’un item supplémentaire : un CD exclusif cinq titres.

Commandes possibles par ici.

