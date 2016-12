Visage : anthologie

The Steve Strange Collective, en coopération avec divers labels ayant hébergé l’œuvre de Visage (Polydor, Universal, August Day) annonce la sortie d’une compilation spéciale et anthologique intitulée The Wild Life (The Best Of, 1978-2015). La compilation regroupera ce qui est considéré comme les meilleurs titres des cinq albums de Visage, en plusieurs volumes séparés… ou non !

Toutes les royalties issues des ventes iront à la Fondation Steve Strange.



Menu général de l’anthologie avec références :

SSC001 – The Wild Life (CD) – 15 titres regroupant les principaux hits de la période Polydor / Universal (1980-1983)

SSC002 – The Wild Life (download digital) – 16 titre comprenant la nouvelle face B exclusive « Tightrope » et les réenregistrements de « gfade to Grey », « Mind of Toy » etc. en date de 2013-2014

SSC003 – The Wild Life – Extended Versions (2 x LP & Download) – réenregistrements de 2013/2014 + remixes étendus de 12 hits de Visage

SSC004 – The Wild Life – Extended Versions (CD) – réenregistrements 2013/2014 + remixes étendus de 11 hits de Visage

+ items disponibles exclusivement depuis le site web :

SSC005 – Hearts and Knives Instrumentals (CD)

SSC006 – Orchestral Instrumentals (CD)

SSC007 – Demons To Diamonds Instrumentals (CD)

SSC008 – Fierce Verve (CD) – édition strictement limitée d’instrumentaux, versions spéciales et remixes

SSC7PACK – Pack regroupant les sept CD édités par le Steve Strange Collective avec autographes des collaborateurs Steve Barnacle, Lauren Duvall, Robin Simon & Logan Sky + 4 cartes postales en édition limitée + stickers de Visage.

Tracklistings complets et liens de commande sur www.therealvisage.com/shop.php

Photo Steve Strange : Tim Whitby

