Vautour : Premier EP

À la frontière de l’électronique et de l’organique, Vautour offre une expérience auditive singulière, entre Pendulum ,The Prodigy et Rob Zombie. Une vision electro / indus grimée, anxiogène et horrifique qui n’est pas sans rappeler l’esprit punk fluo de Punish Yourself. Le trio s’apprête à défendre son nouvel EP prévu pour le 03 avril prochain.

www.vautourofficial.bandcamp.com

Trois portes d’entrée pour pénétrer dans un monde où la loyauté de l’homme n’excède pas celle d’un charognard :

http://bit.ly/1Ofk5uJ

