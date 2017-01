Vallenfyre : nouvel album à l’été 2017

Le projet death metal emmené par Gregor Mackintosh (Paradise Lost) avec à ses côtés Hamish Glencross (ex-My Dying Bride), projette de sortir un nouvel album, intitulé Fear those who fear him, à l’été 2017. Ce sera chez Century Media.

Cet opus III deviendra le successeur de Splinters, sorti en 2014. Pour ce faire, le groupe est retourné aux studios GodCity (Salem, Massachusetts) et ce sera pour lui le premier album à être enregistré en formation trio. Mackintosh (chant, guitare) et Glencross (guitare, basse) sont rejoints pour la fabrication du son studio par Waltteri Väyrynen (batterie), jeune frappeur vu sur scène aussi avec Paradise Lost, notamment lors de la date hommage à l’album Gothic au Hellfest 2016. La production de l’album a pour sa part été confiée à Kurt Ballou (Converge). Ou la garantie que ça envoie du lourd, comme on dit chez les pas néophytes.

Selon Mackintosh, une douzaine de titres est prête, sans recours aux samples. Pas de batteries triggées non plus. Le résultat sera organique et brut de chez brut, sans compromis.

Vu le gaillard, s’il le dit…

Fear those who fear him – tracklisting :

01. Born To Decay

02. Messiah

03. Degeneration

04. An Apathetic Grave

05. Nihilist

06. Amongst The Filth

07. The Merciless Tide

08. Dead World Breathes

09. Soldier Of Christ

10. Cursed From The Womb

11. Kill All Your Masters

12. Temple Of Rats

Be Sociable, Share!