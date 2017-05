Unkle : nouvel album studio fin juin

Il y avait quelque temps que l’entité musicale incarnée par James Lavelle n’avait pas donné signe de vie. Mais un nouvel album est sur le point de sortir : son titre est The Road, Pt.1, ses précommandes sont lancées et il sortira en formats vinyle, CD & Digital le 23 juin 2017.

Un premier single a fait surface (« Looking for the Rain »), mettant en valeur le chant de l’invité Mark Lanegan (Gutter Twins, Soulsavers). Il donne suite aux premiers bouts d’extraits arrivés sur la toile : « Cowboys Or Indians », « Sullous Lullaby » et « The Road ».

Comme d’habutude, Unkle garde sa dimension collaborative et le prochain impliquera outre Lanegan, ESKA, Keaton Henson, Andrew Innes (Primal Scream), Liela Moss (The Duke Spirit), le batteur de Queens Of The Stone Age Jon Theodore, ou encore le batteur de Beck Justin Stanley, entre autres.

L’édition physique du LP comprend un livret de de 36 pages mettant en vedette des artistes tels que Nathan Coley, John Isaacs, David Nicholson, Norbert Schoerner, Doug Foster, Warren Du Preez et Nick Thornton Jones.

Les travaux sur The Road Part 2 ont pour leur part démarré.

Visiblement, Lavelle en a sous la pédale pour 2017.

Be Sociable, Share!