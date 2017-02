Ulver : The Assassination of Julius Caesar le 7 avril

Le nouvel album des expérimentateurs et ex-black metallers Ulver s’intitulera The Assassination of Julius Caesar. Il sortira le 7 avril sur House Of Mythology, maison déjà responsable de la publication de l’expérimental, sinueux et psychédélique ATGCLVLSSCAP, construit sur des bases live improvisées.

C’est donc au sens classique du terme (collection de compositions originales entièrement fixée en studio) le premier opus d’Ulver depuis Wars of the Roses, sorti en 2011. L’album a été enregistré et produit par Ulver eux-mêmes et mixé par le fameux producteur Martin ‘Youth’ Glover avec Michael Rendall.



En perpétuelle évolution, Ulver n’a jamais eu peur de faire des déclarations musicales audacieuses ni d’élargir sa palette sonore, déjà fort expansive. Alors préparez vos esgourdes : ce nouvel album, a priori, ne devrait pas faire exception. Selon le communiqué – toujours lui – « les mâchoires vont tomber ! » Le visuel, déjà, promet des choses.



Dans l’attente du fruit promis, que les amateurs de son live se réjouissent, car tout recommencera prochainement. Ulver, en effet, a plusieurs shows de programmés pour 2017. La liste suit et sera complétée par d’autres annonces.



ULVER LIVE 2017 :

Vendredi 21/04 – Safe As Milk Festival @ Pontins, Prestatyn – Pays de Galles

Dimanche 23/04 – Roadburn Festival @ 013, Tilburg – Pays-Bas

Samedi 29/04 – Festival Impetus @ Les Docks, Lausanne – Suisse

Dimanche 30/04 – Donaufestival 2017 @ Krems – Autriche

Jeudi 15/06 – Dark Mofo Festival @ Hobart – Tasmanie

Vendredi 30/06 – Prog Be My Friend! @ Poble Espanyol – Barcelone

