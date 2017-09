Trisomie 21 annule sa participation au New Gold Dreams Fest 8

Cette prochaine date était chapeautée par le même organisateur que celui du festival Gothic Dark Wave, évènement s’étant – c’est le moins que l’on puisse dire… – fort mal déroulé au château de Tilloloy, courant août 2017, et qui a déclenché une levée massive de boucliers contre ledit organisateur.

Un fiasco, pour tout dire : multiples annulations de groupes à une période rapprochée de la tenue de l’évènement, communication pour le moins confuse de l’organisateur, avant et pendant la tenue de l’évènement (et nous restons polis), recours en justice des commerçants et partenaires de l’évènement, pétition adressée au Procureur de la République d’Arras, etc.

Et la série s’allonge. Ce jour, les fort estimables – et vénérés par ailleurs ! – Trisomie 21, qui sortent un nouvel album studio (Elegance Never Dies), suivent la même voie que celle empruntée par nombre de formations au Gothic Darkwave : T21 annonce officiellement qu’il annule sa participation au New Gold Dreams 8, pour des raisons similaires à celles avancées par nombre de formations bookées en août à Tilloloy : non respect des engagements contractuels par l’organisateur.

Néanmoins, que les fans se rassurent : cette annulation n’est valable que pour cette date.

Le groupe maintient fort heureusement le reste de ses prestations live planifiées dans le cadre de sa nouvelle tournée, et vous saurez goûter leur élégance sur scène.

Texte du communiqué de T21 :

Nous avons dû annuler la date du 21 octobre pour non respect de contrat! Cela ne concerne bien évidemment que cette date… Elegance never dies tour jusqu’à fin 2018…

***UPDATE 21/09/2017 – 18h30***

Communiqué du festival :

Bonjour, nous n’avons pas pu nous entendre avec la production du groupe T21, et devons annoncer l’annulation de leur passage lors de la prochaine édition NGD8, bien évidemment les places achetées pour le concert seront remboursées sur demande avec numéros et date achat par messages privés sur la messagerie. La soirée DJ NGD8 classic est maintenue avec nos nouveaux DJ 100% NEW WAVE de 23H00 à 5H00 du matin SAMEDI 21/10/2017 au château de Bourgogne à ESTAIMBOURG comme d’habitude,nous mettons en place la billetterie en pré-ventes. Bien cordialement.

