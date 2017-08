Triptykon en quête d’un nouveau batteur

Que les bonnes âmes (sérieuses et motivées) fassent donc signe.

Le projet né des cendres de Celtic Frost et toujours emmené par Tom Gabriel Fischer, donnera ses derniers shows en compagnie de son batteur actuel Norman Lonhard lors de prochaines apparitions en festivals, en Espagne (Leyendas Del Rock) et en Allemagne (Party.San) ce mois d’août.

Le musicien souhaite visiter d’autres territoires musicaux, et le groupe prend acte avec, semble-t-il, à la fois regret et compréhension. La permanence du line-up depuis huit ans et demi traduisait selon le collectif une harmonie et une force interne… qu’il conviendra évidemment de faire perdurer après le départ de Norman. Au compteur : deux albums studio et un EP, et un grand nombre de dates de concerts.

Tout cela compte, on imagine bien.

Triptykon souhaite donc s’armer de nouvelles compétences aux percussions avant de poursuivre le travail sur le troisième album. L’annonce est simple et directe : « Nous sommes complètement ouverts en ce qui concerne l’âge des personnes, femmes ou hommes. Les critères d’importance décisive sont néanmoins l’originalité, un horizon musical sans restriction, la créativité, le courage artistique, une personnalité stable et professionnelle, et une apparence qui reflète la musique du groupe et son background historique unique. » Tout cela fait quelques qualités.

Les personnes intéressées peuvent contacter le groupe sur cette adresse mail : triptykonswitzerland@gmx.ch

Seules les propositions sérieuses seront suivies de réponse. Soignez votre présentation.

