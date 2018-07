Trent Reznor & Atticus Ross (N.I.N.) au travail sur ‘Waves’

Les deux activistes principaux de Nine Inch Nails, parmi lesquels l’éternel et permanent Trent Reznor, oeuvrent sur une nouvelle musique illustrative, domaine en lequel ils accumlulent nombre de références.

–

Elle servira un nouveau drame musical intitulé Waves, selon Variety. La chose est dirigée et écrite par Trey Edward Shults (It Comes At Night), et impliquera Sterling K. Brown et Lucas Hedges. La nouvelle surgit alors que N.I.N. vient juste de sortir un nouvel EP, Bad Witch, et prépare une tournée américaine commune avec The Jesus & Mary Chain pour la fin de l’année.

Parmi les anciennes références des deux comparses en matière de B.O. : The Social Network (2010), The Girl With the Dragon Tattoo (2011), ou encore Patriots Day (2016). Et l’aventure continue.

> NINE INCH NAILS ONLINE

– Site officiel

– Facebook

Be Sociable, Share!