Tom Waits : réédition des sept premiers albums

C’est désormais certain, après une première annonce en octobre dernier par Waits lui-même. Les sept premiers opus studio solo du crooner, publiés originellement chez Elektra Asylum dans les années 1970, feront prochainement l’objet d’une réédition en version remasterisée, en format vinyle notamment, via Anti-.

–

Les sept albums arriveront en streaming légal le 9 mars, date à laquelle son premier album Closing Time était sorti en 1973. Ce jour sera rendu disponible ce même album en vinyle.

Les versions LP des six autres enregistrements – à savoir Heart Of Saturday Night (1974), Nighthawks At The Diner (1975), Small Change (1976), Foreign Affairs (1977), Blue Valentine (1978), et Heartattack & Vine (1980) – feront l’objet d’une série de parutions dans le courant de l’année 2018, a priori à des moments différents.

En revanche, les versions CD des sept albums seront disponibles toutes en même temps dès le 23 mars, soit quinze jours après la sortie du premier vinyle de la série.





Be Sociable, Share!