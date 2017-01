Tom Edwards (Adam Ant, Fields Of The Nephilim) est décédé

On n’est pas grand-chose, n’est-ce pas – et les fans de Fields Of The Nephilim qui ont pu voir Edwards à la guitare avec eux sur scène le regretteront longtemps.

Quelques informations circulent sur la disparition de Tom. La page FB officielle de Fields Of The Nephilim fait part d’un bref message du groupe signé « Carl & Family » confirmant la perte du musicien.

Les quelques faits connus pour l’heure sont les suivants : Tom serait mort le mercredi 25 janvier, un jour après avoir joué live à Boston avec Adam Ant. Il avait 41 ans. En cause (information issue d’un article publié sur la page Facebook officielle d’Adam Ant) : une insuffisance cardiaque soupçonnée suite à diagnostic à l’hôpital Kennedy à Cherry Hill, dans le New Jersey. « Il a été trouvé inanimé (…) puis évacué à l’hôpital, où il est décédé [mercredi] en fin d’après-midi. »

Adam Ant venait juste de se produire au Wilbur Theatre le mardi, l’une des premières dates de la tournée Kings Of The Wild Frontier. Tom peut être vu jouant lors de ce show sur ces images captées depuis la foule :





« Au nom d’Adam et du groupe », dit le message, « nous vous remercions tous de vos meilleurs vœux et de votre soutien durant cette période difficile. Tom a partagé ses dons musicaux avec le monde et son esprit vivra pour toujours. »

Adam Ant a reporté des premiers shows de la fin janvier. La tournée reprendra au Danforth Music Hall à Toronto le dimanche 29 janvier.

En plus de son travail avec Ant (sur lequel Tom s’est parfois exprimé), Tom avait également joué et collaboré avec Roddy Frame, Rebelles, Edwyn Collins, Andrea Corrs, Arno Castens et Spiderbites.

Il apparaissait sur scène à la guitare depuis plusieurs années avec Fields Of The Nephilim. Un membre jugé ici même comme important dans la redéfinition du son du groupe depuis son retour sur scène : il avait participé à faire renouer FOTN avec ces arpèges cristallins qui faisaient directement référence au son des origines. C’est aussi Tom qui apparaît à la guitare, côté droit de la scène, sur le beau DVD live Ceromonies.







Nos pensées vont d’abord à la famille et à tous les proches de Tom, ainsi qu’au clan Fields Of The Nephilim. Il y a ici aussi, un sentiment de tristesse immense.

