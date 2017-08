Tobe Hooper (The Chainsaw Massacre) est mort

Plusieurs médias américains ont annoncé la mort de Tobe Hooper, réalisateur du Massacre à la Tronçonneuse de 1974, autrement dit le film originel inspiré du boucher de Plainfield, Ed Gein.

Hooper aura donné une suite au premier volet, certes moins marquante, plus de dix ans plus tard… et un certain nombre de productions plus récentes, notamment depuis 2000, ont revisité le film mythique, dont le nouveau Leatherface, annoncé pour 2017 et réalisé par le binôme Julien Maury / Alexandre Bustillo.

Le décès du maestro du cinéma d’horreur serait survenu hier, samedi 26 août 2017, à Sherman Oaks (Californie).

Il avait soixante-quatorze ans, et pour l’heure, les circonstances de sa mort ne sont pas portées à la connaissance du public.















