Tim Hecker : réédition des deux premiers opus studio

L’artiste électro et expérimentateur Tim Hecker réédite les deux premiers albums publiés sous son nom propre : Haunt Me, Haunt Me Do It Again (2001) et Radio Amor (2003).

Ces deux beaux blocs redeviendront disponibles sur vinyle, CD, et en format numérique le 6 Juillet sur le label Kranky. Les versions vinyles ont été remasterisées par Matt Colton (Alchemy Mastering).

Photo : Tracy Van Oosten

