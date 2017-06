The Stone Roses : fin supposée de l’aventure

Le Frontman des Roses, Ian Brown, semble avoir annoncé la fin de la reformation du groupe de Manchester à l’issue de la dernière date de la tournée anglaise qui a eu lieu à Glasgow au Hampden Park. Une date au cours de laquelle le groupe a restitué près d’une vingtaine de titres sur scène, dont un grand nombre issu du fameux premier album et un final attendu avec « I am the Resurrection ».

Si la déclaration n’est pas des plus claire, elle semble signifier la fin, ce que soulignent divers médias et autres croyances exprimées sur les réseaux sociaux. Le texte dit en tout cas par Brown à l’issue du show a été celui-ci :

« Don’t be sad it’s over, be happy that it happened. »

Jugez donc par vous-même. Si Brown ne parlait pas du groupe, alors il parlait… de la tournée (?). Moyennement probable.

Plus de détails prochainement, ce dont on ne doute pas. Et si l’information se confirmait, irait avec le constat de l’abstention du groupe à sortir tout nouveau format long, réduisant l’entreprise de reformation des Stone Roses à une motivation purement nostalgique.





Be Sociable, Share!