The Smashing Pumpkins : probable réunion du line-up originel

Selon The Pulse of Radio, Billy Corgan – leader de Smashing Pumpkins et seul membre resté permanent du projet depuis sa naissance – a confirmé à la station de radio de Chicago WLUP la probabilité d’une réunion de la formation originelle. Selon ses dires, elle se renforce avec le temps.

Corgan confirme avoir « [parlé] au guitariste James Iha [il y a peu]. Les choses semblent bien se présenter pour une réunion. Nous en parlons, nous verrons. »

Ce à quoi Corgan ajoute, évoquant les attentes pouvant naître d’une reformation : « Si nous le faisons, je pense que ce sera pour rendre les gens heureux et dans l’idée de ne pas aller contre le flot d’attentes du public. En même temps, mon intérêt [pour ce genre de choses] est limité. Je ne vais pas faire ça pendant quatorze ans. » Message un brin cryptique et qui, pris en l’état, ne permet pas de saisir si la reformation sera fugace ou si, au contraire, elle doit s’inscrire dans un nouvel élan créatif pour le line-up originel.

La reformation envisagée semble celle du line-up complet puisque Corgan a confirmé en 2016 avoir renoué des liens d’amitié avec la bassiste D’Arcy Wretzky, après une absence d’échanges mutuels ayant duré deux décennies.

En août 2016, déjà, des sources en provenance du music business avaient révélé à Consequence Of Sound que Corgan avait commencé à faire des emplettes pour une réunion du quatuor originel. Les apparitions de Smashing Pumpkins dans une configuration « du retour » pourraient donc avoir lieu – sous réserve de confirmation officielle – à partir de l’été 2017, et notamment à l’occasion de certains festivals.

