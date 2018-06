The Sisters Of Mercy : fond de catalogue réédité en vinyle

Trump est au pouvoir, et Andrew Eldritch n’a pour l’heure mis aucune menace à exécution concernant la parution d’un album de ses Sisters Of Mercy qui ferait suite à évènement de pareille taille. Mystère ! Le monde reste donc pour l’heure dans l’ignorance la plus complète de ce qui pourrait amener Von à sortir de sa tannière. Mais ne désespérons pas : avec un peu de chance, l’Apocalypse peut toujours survenir.

–

Reste le recyclage, et Warner semble s’y entendre sur l’action : le fond de catalogue refait donc « peau neuve » (une manière comme une autre de donner des nouvelles !) à travers la reparution en format vinyle des anciens enregistrements du projet culte.

Au menu : les trois premiers albums (à savoir First And Last And Always [1985, premier opus impliquant les marquants Marx, Hussey et Adams], l’opéra synthétique produit par Jim Steinman et associant à Eldritch la personne de Patricia Morrison du Gun Club, soit Floodland [1987] puis le plus rock/metal FM Vision Thing [1990, avec du Tim Bricheno et du Toy James dedans]). Les trois ressortent en format LP simple, et la renommée compilation de singles Greatest Hits en volume double.

A vos porte-monnaie, bande de rapaces !

First And Last And Always (1LP)

A side

Black Planet

Walk Away

No Time To Cry

A Rock And A Hard Place

Marian (Version)

Bside

First And Last And Always

Possession

Nine While Nine

Amphetamine Logic

Some Kind Of Stranger

Floodland (1LP)

A side

Dominion / Mother Russia

Flood I

Lucretia My Reflection

1959

B side

This Corrosion

Flood II

Driven Like The Snow

Never Land (A Fragment)

Vision Thing (1LP)

A side

Vision Thing

Ribbons

Detonation Boulevard

Something Fast

B side

When You Don’t See Me

Doctor Jeep

More

I Was Wrong

Greatest Hits Volume One: A Slight Case Of Overbombing (2LP)

LP1

Under The Gun

Temple Of Love

Vision Thing

Detonation Boulevard

Doctor Jeep

More

LP2

Lucretia My Reflection

Dominion/Mother Russia

This Corrosion

No Time To Cry

Walk Away

Body And Soul

