The Mission : tracklisting du prochain double « live en répétition »

Initiative amusante prise par The Mission à l’occasion de ses dernières répétitions de tournée : en enregistrer une trace pour offrir un aperçu « sous contrôle » du son live actuel du groupe (une configuration recommandable et correspondant aux trois quarts du line-up originel, celui de la fameuse trilogie de la fin des années 1980/début 90’s). Alors… heureux/ses ?

Vous pouvez.

Le groupe, qui passe par Pledge pour vendre les différentes éditions de cette belle chose, a dévoilé il y a quelques jours la liste des titres composant le double-album. Bending The Arc – c’est le titre de la chose – comprendra une collection d’originaux de forte réputation, dont un certain nombre de classiques… mais pas que. Plusieurs titres du très bon dernier album sont au menu, ainsi que des vieilleries dont personne ne se remet jamais vraiment.

Et ça fera aussi deux heures de musique, en l’occurrence.

A vos porte-monnaie, c’est bientôt Noël.

CD1 :

1. Black Cat Bone

2. Serpent’s Kiss

3. Tyranny of Secrets

4. Swoon

5. Sometimes the brightest Light comes from the darkest Place

6. Grip of Disease

7. Afterglow

8. Can’t see the Ocean for the Rain

9. Dance on Glass

10. Butterfly on a Wheel

11. Belief

12. Met-Amor-Phosis

Total approx time: 64:48

CD 2 :

1. Another Fall from Grace

2. Evangeline

3. Raising Cain

4. Only you & you Alone

5. Garden of Delight

6. Heat

7. Blood on the Road

8. Like a Child again

9. Everything but the Squeal

10. Never’s longer than Forever

11. Coming Home

12. Swan Song

Total approx. time: 58:37

–

Et ci-dessous, pour finir, une friandise offerte par le groupe sur scène courant 2017. Certains comprendront vite :

