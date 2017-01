The Lurking Fear : avec du At The Gates dedans

Ca va encore secouer en 2017 dans le petit monde du metal extrême.

Les membres d’At The Gates Tomas Lindberg (chant, collaborateur dans des vies antérieures de The Great Deceiver ou encore Nightrage) et Adrian Erlandsson (batterie, vu aussi dans Paradise Lost ces dernières années) ont joint leurs forces à celles de Jonas Stålhammar (guitare – The Crown), Fredrik Wallenberg (guitare – Skitsystem) et Andreas Axelsson (basse – Disfear).

Ensemble, ils animent le nouveau projet the Lurking Fear. Le groupe annonce un son death metal à l’étrangeté naturelle et au feeling horrifique.

Logo du groupe ci-dessous, en attendant d’en savoir plus.

