The Knife : le retour ?

Rien ne meurt-il jamais ? Alors que l’on pensait le groupe mort en 2014 (dernier album paru en 2013 : Shaking The Habitual), il semble que ça remue de nouveau du côté de la formation expé/art-rock suédoise animée par le binôme Karin Dreijer Andersson / Olof Dreijer.

The Knife vient en effet de dévoiler deux nouvelles vidéos pour le moins… étranges – nous n’en attendions pas moins – via leurs plateformes officielles. La mise en ligne s’est produite hier, le 10 août (allez voir leur page Facebook), ce qui nourrit forcément les suppositions d’une réunion, d’un retour voire de nouveaux travaux.

L’un des films est intitulé Mother Of Knives Cooking Class (le « masque » y réapparaît), et les deux ont semble-t-il en commun une vocation culinaire. Mais nous vous laissons découvrir par vous-mêmes.

N’ayez pas (trop) peur.

