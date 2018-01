The Gathering reprend du service en 2018

Après que plusieurs membres de The Gathering (Hans et Rene Rutten) ont monté le projet Habitants (déserté il y a quelques semaines par Hans, ce qui ne l’empêche pas de préparer un premier album avec un autre batteur, à savoir Jerôme Miedendorp de Bie), The Gathering semble devoir repointer le bout de son nez dans le courant de 2018.

Pour ses voeux de début d’année, le groupe a en effet dévoilé qu’il avait démarré l’écriture de nouveaux titres et qu’il préparait de nouvelles apparitions sur scène. Comme prévu, pas d’Anneke dans cette histoire, van Giersbergen se concentrant aujourd’hui sur le projet Vuur.

The Gathering est annoncé au Midsummer-Prog-Festival 2018 avec un line-up composé des Rutten + Hugo Prinsen Geerligs (basse), Silje Wergeland au chant, et le claviériste Frank Boeijen.

Cette annonce de réactivation suit la mise à disposition d’une nouvelle édition vinyle du classique Mandylion en version vinyle, dotée de l’artwork originel de 1995. Commandes possibles ici.

