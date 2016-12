The Doomsday Kingdom : premier album fin mars

Leif Edling multiplie les projets suite à l’acalmie installée sur l’agenda de son ex-groupe principal.

The Doomsday Kingdom, dont le premier EP est sorti fin novembre (Never Machine), est le nouveau projet solo du bassiste et compositeur principal de Candlemass. Il sortira son premier album (homonyme) le 31 mars 2017 sur Nuclear Blast, travail qui comprendra un total de huit titres « doom et épiques » et stylisé sur les bords façon NWOBHM.

Les collaborateurs recrutés pour cet effort sont le chanteur Niklas Stålvind (Wolf), le guitariste Marcus Jidell (Avatarium, Soen, ex-Evergrey), le batteur Andreas « Habo » Johansson (Narnia), et plusieurs autres artistes. Selon Leif, il s’agit là d’une des « meilleures choses qu’il ait accomplies de toute sa vie » – à vérifier sur pièce dans quelques mois… et sur scène ensuite, puisqu’une apparition du groupe est programmée lors de la prochaine édition du Roadburn.

The Doomsday Kingdom – tracklisting :

01. Silent Kingdom

02. Never Machine

03. A Spoonful Of Darkness

04. See You Tomorrow

05. The Sceptre

06. Hand Of Hell

07. The Silence

08. The God Particle

