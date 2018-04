The Cure : le remaster de ‘Wish’ est prêt

2018 et son lot de projets pour Robert Smith. Suite.

–

Alors que le leader de Cure, qui gouverne l’édition du festival Meltdown 2019, vient de confirmer la sortie d’un volume supplémentaire pour la collection de remixes Mixed Up (édition triple comprenant le troisième volume Torn Down) et qu’il s’est réservé du temps pour des sessions studio pour de nouvelles démos du groupe (précision : l’information n’a pas été donnée un 1er avril), Robert dévoile aussi dans une entrevue récente donnée à Shaun Keaveny (BBC), que le remaster de l’album Wish est prêt, ouiiiii, pour une future édition Deluxe – ce qui permettrait à la série de se poursuivre après la dernière réédition en date, à savoir celle, conséquente, de Disintegration.

Il semblerait que les instrumentaux Lost Wishes, originellement parus en format k7, intègrent la version Deluxe. Une version que l’on attend de pied ferme, Wish ayant été l’un des derniers albums réellement forts – à notre avis – de Cure à être jamais sortis.

