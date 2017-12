The Cure : documentaire en projet pour Tim Pope

Le collaborateur de longue date de The Cure projette la réalisation d’un film documentaire à l’occasion des quarante ans du groupe, en l’honneur desquels ce dernier vient en outre d’annoncer la tenue d’un show spécial à Hyde Park en juillet 2018 – avec, aux côtés du combo de Robert Smith, pour ce jour un brin particulier, personne de moins que Ride et Slowdive.

Tim collaborera avec Robert Smith himself sur le contenu de ce film, au cours duquel le leader contera l’histoire du groupe depuis la fin des années 1970, agrémentée d’images inédites, et pour certaines issues directement de la collection personnelle d’archives du frontman (Super-8, interviews, bootlegs, performances rares, scènes backstage).

Plus d’informations prochainement.

