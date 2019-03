The Cure a (presque) terminé son prochain album

Par voie radiophonique, Robert Smith le confirme : le quatorzième entegistrement studio de Cure est terminé [euh, non… commencé !].

–

Peu de détails pour l’heure. Aucune date de sortie, pas de précisions particulières sur les conditions d’enregistrement, pas de nom de producteur (Robert aime contrôler et produire, il faut dire).

Dans un entretien donné au John Maytham Show sur Cape Talk radio, Smith a simplement déclaré que le groupe s’était amusé lors de ses derniers shows et qu’il venait juste d’enregistrer, ajoutant : « Nous continuons pour de bonnes raisons. » Et quoique la future palette sonore – semble-t-il ouvete – puisse proposer, « c’est nous qui jouons, et ça sonne comme nous. »

***UPDATE 21/03/2019 10h06*** :

Dans une déclaration faite le 20/03/2019, Smith précise que l’album est « a juste commencé et pas encore terminé », ce qui explique sans doute l’absence d’annonce de date de sortie.

À suivre, dix ans après le médiocre 4:13 Dream.

