The Afghan Whigs : nouvel album début mai

The Afghan Whigs annoncent la sortie d’un nouvel album studio, intitulé In Spades.

Il succèdera à Do to the Beast (2014) et a été écrit et produit par le frontman Greg Dulli (photo). Sa sortie est programmée pour le 5 mai 2017 sur Sub Pop. C’est le premier album du groupe depuis que le guitariste Dave Rosser s’est vu diagnostiquer un cancer l’an dernier.

« C’est un disque fantasmagorique », déclare Dulli dans un communiqué officiel. « J’aime que les choses restent voilées. Ce n’est pas un album concept en soi, mais lorsque j’ai commencé à l’assembler, j’ai vu un arc et tout a suivi. »

Le groupe partage aujourd’hui avec le public la vidéo dirigée par Phil Harder pour le nouveau single « Demon in Profile ».



Une tournée européenne, enfin, est programmée pour le groupe.

Be Sociable, Share!