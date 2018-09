The 69 Eyes en studio

Ce sera le douzième – oui, douzième – album pour ces chasseurs de vampires. Déjà. Il faut dire que le temps a filé.

Le successeur d’Universal Monsters (sorti sur Nuclear Blast en 2016) est programmé pour le printemps 2019.

La confirmation de travaux en cours a été faite par le chanteur Jyrki 69 himself : The 69 Eyes travaille de nouveau avec le producteur de longue date Johnny Lee Michaels.

Jyrki a travaillé les textes et envisage de tourner intensément à l’aube du trentième anniversaire du groupe, fondé à Helsinki en 1989.

