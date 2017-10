Tears For Fears de retour… ou presque

Le groupe annonce pour le 10 novembre 2017 la sortie d’un best of intitulé Rule the World – et si vous croyez qu’aucune nouveauté ne se niche derrière ce projet, c’est doublement faux.

D’abord, le groupe assortit cette collection de vieilleries d’un nouveau titre dont le seul extrait que nous connaissions, très honnêtement, nous a laissés un teint de marbre. Messages aux plus curieux d’entre vous ou aux plus fans : cherchez-le et jugez par vous-mêmes. Son titre : « I love you and I’m lost ». C’est le premier vrai nouveau morceau original de TFF depuis treize ans. La dernière sortie de Tears For Fears, rappelons-le, a été un EP de reprises (Animal Collective, Arcade Fire, Hot Chip) publié en 2014 et intitulé Ready Boy & Girls?.

Un autre nouveau morceau fera son apparition sur la compilation, intitulé « Stay » et que le groupe annonce « plus émotionnel ».

On se le souhaite.

Mais le chapitre « nouveautés » ne s’arrête pas à ces deux petites choses. A quoi bon sortir une compilation si c’est pour que rien ne suive (en dehors des royalties) ? Car oui, il y a bien du projet pour l’après. Tears For Fears travaille, en ce moment même, sur un nouvel album studio à l’occasion duquel le groupe a couché une composition avec des membres de Bastille. Toujours ça de pris. TFF se sont également autorisés en juillet la fantaisie de reprendre (live) une nouvelle fois un tube planétaire signé Radiohead, à savoir « Creep ». C’était à Hyde Park, pour le BST Fest.

En bref, ils bougent encore.





Rule The World – tracklisting :

01. Everybody Wants To Rule The World

02. Shout

03. I Love You But I’m Lost

04. Mad World

05. Sowing The Seeds Of Love

06. Advice For The Young At Heart

07. Head Over Heels

08. Woman In Chains

09. Change

10. Stay

11. Pale Shelter

12. Mothers Talk

13. Break It Down Again

14. I Believe

15. Raoul And The Kings Of Spain

16. Closest Thing To Heaven

