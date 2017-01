Tau Cross : deuxième album terminé

Le projet emmené par Rob « The Baron » Miller (Amebix) et comprenant le batteur Michel « Away » Langevin (Voivod) ainsi que des membres de Misery et War//Plague, a terminé l’enregistrement de son deuxième format long. Il s’intitule A Pillar of Fire et sa parution est programmée par Relapse Records pour l’été 217.

Le groupe est éclaté géographiquement mais le web fait toujours des miracles. Visioconférence et Messenger ont régulièrement été utilisés pour avancer sur le travail.

L’enregistrement, lui, s’est fait en coordination depuis différents endroits, de la même manière que le premier disque éponyme. Les batteries ont été enregistrées à Montréal, les guitares à Minneapolis, les basses à Seattle et Minneapolis, et le chant en Ecosse.

Le mixage a été assuré par James Adams aux studios Smiddy (île de Skye), qui a aussi pris du galon aux claviers. D’autres musiciens invités ont contribué aux finitions du disque dans lequel se retrouvent des préoccupations usuelles de la part du Baron : fond mythologique, hypothèses extraterrestres, considérations socio-politiques.

