Swallow The Sun : nouvel album fin janvier

Les productifs doomsters de Swallow The Sun font souvent de belles choses, et l’attente de leur prochaine production, à paraître chez Century Media, n’en est que plus grande.

–

Leur nouvel album s’intitule When A Shadow Is Forced Into The Light et sortira le 25 janvier 2019. Un mois plus tôt, le 21 décembre, ils auront publié un morceau unique et annoncé comme « épique », d’une durée totale de quatorze (!) minutes et nommé « Lumina Aurea ». Ce premier morceau sortira en donwload digital ainsi qu’en version vinyle EP.

Nourri par le sentiment de la perte mais poussé par le désir de poursuivre, When A Shadow Is Forced Into The Light expose un Swallow The Sun annoncé comme ferme sur ses positions musicales et poursuivant au plus fort un design sonore doom/death. Même si le single et l’album sont liés conceptuellement, ils sont complètement différents sur un plan musical. Alors que « Lumina Aurea » – qui implique Einar Selvik de Wardruna et Marco I. Benevento de The Foreshadowing – constitue a priori le morceau « le plus sombre et sinistre » jamais enregistré par le collectif, When A Shadow Forced Into The Light est marqué par un feeling plus positif, dans la veine des albums précédents, et typique du style du groupe.

When A Shadow Is Forced Into The Light – tracklisting:

01. When A Shadow Is Forced Into The Light

02. The Crimson Crown

03. Firelights

04. Upon The Water

05. Stone Wings

06. Clouds On Your Side

07. Here On The Black Earth

08. Never Left

Lumina Aurea – tracklisting :

01. Lumina Aurea

02. Lumina Aurea (instrumental version)

