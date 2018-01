Still Patient? : nouvel album prochainement… et documentaire

Le combo gothique de Worms donnera prochainement des indications sur le contenu d’un nouvel album studio dont le mixage s’est fait sur la fin de l’année 2017. Mais ce n’est pas tout.

Il projette aussi la réalisation d’un documentaire permettant aux fans de témoigner sur leur relation avec le travail du groupe. Le film racontera l’histoire vue de l’intérieur… et de l’extérieur !

Si vous souhaitez participer, envoyez donc un message exposant votre ressenti ou vos expériences en compagnie du groupe ou de sa musique. Supports vidéo à joindre à mail@stillpatient.de

Pour tous contenu dépassant les 10 Mo, veuillez utiliser WeTransfer.

Exigences a minima : orientation du paysage et résolution minimale 720 p.

Laissez parler votre langue maternelle et si ce n’est pas l’anglais ou l’allemand, ajoutez une traduction en anglais. Et voilà.

