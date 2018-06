Steve Soto (The Adolescents) est décédé

Un peu jeune pour mourir, non ?

–

Le Californien Steve Soto, bassiste des précurseurs hardcore punk 80’s The Adolescents (et son seul membre permanent) et Agent Orange est parti à l’âge de cinquante-quatre ans, le 27 juin 2018. Le chanteur Tony Reflex a confirmé la nouvelle.

Soto, pour mémoire, a notamment été collègue de groupe avec l’un des fondateurs de Christian Death, Rikk Agnew, et avait mené entre autres projets celui qui portait son nom en propre, à savoir Steve Soto & The Twisted Hearts. Comme Vinnie Paul, il est décédé dans son sommeil. Dors en paix, brave.

Franck Agnew a réagi en ces termes : « I had the privilege of being a close friend of Steve Soto’s for almost 40 years. We shared a lifetime of memories and music together. I will miss him dearly. Goodbye old friend, I’ll see you again on the other side. »

Gitane Demone, elle, écrit à propos de la disparition de Soto : « World seems different now Steve Soto’s gone. »

C’est sûr Gitane. Rien de plus sûr.

