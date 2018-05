Steve Coy (Dead Or Alive) est décédé

Steve Coy (photo, dr.), ancien membre de Dead Or Alive, a rejoint ce weekend Pete Burns, décédé en octobre 2016 à l’âge de cinquante-sept ans.

–

La nouvelle a été annoncée de source officielle. Steve avait intégré le groupe en 1982, d’abord en tant que batteur du groupe, puis en tant que guitariste et claviériste, voire manager. Il avait entre autres joué sur la reprise de KC & The Sunshine Band sortie en 1984, « That’s the Way (I like it) » et s’était imposé aux côtés de Burns comme « l’autre figure emblématique » de DOA.

Steve était âgé de cinquante-six ans.

Pour l’heure, il n’a pas été communiqué d’informations sur les circonstances de sa mort.





Be Sociable, Share!