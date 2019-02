Spatsz (Kas Product) est mort

Un choc, pour nous tous à Obsküre. Le coéquipier de Mona Soyoc est mort. Kas Product est sans aucun doute mort avec lui.

–

Spatsz est décédé à l’âge de soixante-et-un ans.

Il était à l’origine du projet formé en 1980 et se chargeait de toute sa machinerie. Elle a marqué son temps, créé des espaces inclassables, rugueux et froids. Peu de mots nous viennent ce soir si ce n’est pour rappeler l’intensité du duo qu’il formait avec Mona, intensité que l’on retrouvera toujours sur les cinq albums studio du groupe, reformé à partir de 2005. Depuis, le groupe aura su occuper régulièrement la scène.

Nos pensées vont ce soir à Mona et à tout l’entourage proche du musicien.

Be Sociable, Share!