Sonic Protest – 13e édition du 11 au 26 mars

Le Sonic Protest est aujourd’hui devenu une institution et ce n’est pas la prochaine et treizième édition qui prouvera le contraire. Entre le 11 et le 26 mars, tout Paris et toute la France se met aux couleurs des musiques aventureuses et inclassables. Montreuil, Vanves, Gentilly mais aussi Lille, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Nice, Tours, Rennes, Angers, Le Havre, Marseille, Nice, Metz, Poitiers ou même Genève et Bruxelles, les antennes de ce rendez-vous annuel se sont propagées partout et tant mieux. Et le programme a de quoi faire rêver, avec un nombre incroyable d’artistes cultes et rares : Anne Gillis, This is not This Heat, Phew, The Flying Luttenbachers, Nurse With Wound, Ghédalia Tazartès, Nihilist Spasm Band, André Robillard. Toutes les nationalités seront présentées, des danois de Damien Dubrovnik aux indonésiens de Zoo, avec bien sûr une bonne portion d’artistes français qui prouvent que la scène se porte bien (Heimat, Johann Mazé, Scorpion Violente, Orgue Agnès…). Le noise tiendra une place de choix, avec des formations de grande qualité, dont les américains surproductifs de Wolf Eyes. En plus de cela, des performances, projections , expositions, ateliers et autres événements sont prévus. Bref, du bon et du très bon. Réservez les dates et explorez attentivement cette programmation très fournie. Si vous êtes curieux et que vous aimez la liberté en musique, vous trouverez forcément de quoi vous ravir. Entre la mécano-poétesse écossaise Sarah Kenchington et un spectacle jeune public de Jean-Louis Costes, le choix est forcément large et passionnant.

Toute la programmation détaillée se trouve ici :

http://www.sonicprotest.com/

