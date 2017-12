Sol Invictus : Necropolis, en 2018 (a priori)

Tony Wakeford annonce l’achèvement proche d’un nouveau volume intitulé Necropolis.

Une date de parution devrait, dans ses propres termes, être annoncée prochainement et elle aura lieu, comme l’ensemble des sorties récentes, sur le recommandable label Prophecy Records.

Eclaircissements courant 2018 sur cette chose qui devrait sortir en plusieurs formats : CD édition classique, plus édition double-CD/livre – une édition spéciale dont Wakeford souligne le caractère de beauté et la pagination, importante (un total d’une soixantaine de pages est annoncé). Afin d’en avoir premier aperçu, rendez-vous sur la page FB officielle, où plusieurs images ont fait leur apparition ces derniers mois.

C’est, espérons-le, le début d’un nouveau cycle après le départ annoncé de Caroline et Lesley, présents depuis une douzaine d’années dans le groupe et que le public retrouvera dans des incarnations live de Der Blaue Reiter ou du groupe solo de Peter Bjärgö (Arcana). Sur le prochain album de Sol Invictus apparaîtra Igor Olejar, ex-Crisis (mouture première de Death In June).

